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Katil eski kız arkadaş çıktı. Cesedi elleri ayakları bağlı ormanda bulunmuştu

İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin faili jandarmanın titiz çalışması neticesinde kısa sürede bulundu. Eski kız arkadaşı (S.Ç.) tarafından öldürülen (S.S)’nin öldürüldükten sonra S.Ç.’nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:57
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Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ayakları bağlı cesedi bulunan adamın katili eski kız arkadaşı çıktı

Katil eski kız arkadaş çıktı. Cesedi elleri ayakları bağlı ormanda bulunmuştu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Maktul S.S.’nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

S.Ç. ve babası C.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)

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Teist
15.01.2023 13:22
Ömür boyu (müebbet) hapis cezaları almaları gerekiyor. Gerekçesi ne? YÜCE KURAN Ahzab 37.. 55. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34. ayetlerde. YÜCE KURAN okunmalı. Yüce Kuran engellenemez.  
 
Teist
15.01.2023 13:11
Allah' ın verdiği canı almak? Sen hiç Ahzab 37. 50. 51 Muhammed 50. Nebe 33.34. ayetleri okumadın mı? Yoksa Müslüman değil misin? Tevrat Yaratılış 27. başlayıp 38. ayetini okumak gerek.  
 
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