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Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Erdal Sakız ismindeki adam, ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 05:30
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Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu

Sakarya'da şüpheli ölüm: Günlerdir kayıptı, ormanda cansız bedeni bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan Erdal Sakız (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre; Karasu Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi.

10 gündür kayıp kişinin ormanda cesedi bulundu

Baş ve göğüs kısmında kurşun yarası olduğu ayrıca elinden de tüfekle vurulduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Otomobilde de kurşun izlerine rastlanılan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

10 gündür kayıp kişinin ormanda cesedi bulundu

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