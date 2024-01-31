İstanbul hakemleri seçime gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul hakemleri seçime gidiyor
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu için 1 Şubat Perşembe günü toplanıyor.

Dokuz yüze yakın üyenin oy kullanacağı seçimli genel kurulda dört aday yarışacak. Süper Lig eski yardımcı hakemi olan ve şu an B Klasman Yardımcı Hakemi olan en genç yaşa aday Ferdi Karadoruk, en güçlü aday olarak geçiyor. Genç ve tecrübeli bir ekip ile yola çıkan Ferdi Karadoruk’un seçimi kazanmaya yakın olduğu konuşuluyor.

Bir diğer aday ise mevcut yönetim kurulu başkanı ve il gözlemcisi olan Adil Uçankan… Üç senedir yönetimde bulunan Uçankan, bilhassa genç hakemlerin talepleriyle ilgili çekimser kaldığı için eleştirilerin odağına oturmuş durumda…

Bir diğer aday ise adaylığını ilk olarak açıklayan il hakemi İbrahim Tokmak… Kendi ekibi ile birlikte, “Üçüncü bir yol var” sloganıyla yola çıkan Tokmak da yarınki seçimde aday…

Son olarak seçime bir hafta kala, Orhan Erdemir’in seçimden çekildiğini açıklaması ile adaylığını açıklayan ve bölgesel gözlemci olan Bülent Sağıroğlu, seçime girecek.

Son dönemde ilk kez bu kadar çok adayın yarışacağı bir seçim İstanbul’u bekliyor.

Söylentiler artık yönetimde değişimin olacağı yönünde... Seçim, yarın 16:00’da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde başlayacak.

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