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Silivri'de tarihi eser operasyonu

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan operasyonda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler ile leopar kürkleri, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:36
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İstanbul Silivri'de tarihi eser operasyonu. Amfora, kafatasları, şifa taşları, hayvan boynuzları

Silivri'de tarihi eser operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Silivri'de bir evde, Yunan-Roma ve Bizans-Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin olduğunu tespit etti. Eve yapılan operasyonda, 55 adet Amfora, Küp, Şifa Taşları, Ahşap Terazi, Cumhuriyet Dönemi Tüfekler, Hristiyanlık Dünyası İkonası, musluk başları, alem ve su terazileri ele geçirildi. Yine aynı evde 81 adet leopar kürkü ve kafaları, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. 

(Kaynak: DHA)

 

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