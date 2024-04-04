İstanbul Taksiciler Odası Başkanı çevir kazı yanmasın yaptı. 'Şu siyasi partiyi destekleyelim demedik' dedi

Kaynak: T24
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı çevir kazı yanmasın yaptı. 'Şu siyasi partiyi destekleyelim demedik' dedi
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ demedik" şeklinde konuştu. Aksu'nun sözleri "Çevir kazı yanmasın" şeklinde yorumlandı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu yerel seçim öncesi yaptığı bir konuşmada “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” ifadelerini kullanmıştı. Aksu, yerel seçim sonrasında ise “Şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ demedik” dedi.

T24’ten Gözde Yel’in sorularını yanıtlayan Aksu, Murat Kurum ile ilgili tepki çeken sözleri ile ilgili Aksu, “Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, ‘ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım’ dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi” diye konuştu.

Aksu, “Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak ‘şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ gibi bir açıklamamız olmadı, olmaz. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız” ifadelerini kullandı.

“TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA KARŞI OLMADIK”

Aksu, taksi sorunu konusunda kararların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisinde olduğuna, İBB Meclisi’ndeki CHP çoğunluğunun bu durumu etkilemeyeceğine vurgu yaptı:

“İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME’nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME’nin siyasi partisi olmaz. UKOME, TBMM’nin kanunlarıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından atanan bir teknik heyetten, bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. UKOME’nin siyasetle, partiyle hiçbir bağı alakası yok.”

Aksu, daha önce İBB yönetimiyle taksi sayısının artışı konusunda yaşadığı anlaşmazlıkların tekrarlanması ihtimaline yönelik soru hakkında da, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Bize gelen teklif; kanuna, hukuka aykırı diye karşı çıktık. Kanuna uygun teklif gelirse biz buna karşı çıkmıyoruz, çıkmadık, çıkmayacağız. Kanun, idari taksilerin bireysel kişilere ihale edilerek satış yapılabileceğini söylüyor, belediye işletip çalıştıramaz” dedi.

İlgili Haberler
Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu. TCMB bakın o suçlu kim
Son Haberler
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti Magazin
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın Yerel Haberler
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı Gündem
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası Gündem
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek Ekonomi
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek