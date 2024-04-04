İstanbul Taksiciler Odası Başkanı çevir kazı yanmasın yaptı. 'Şu siyasi partiyi destekleyelim demedik' dedi

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu yerel seçim öncesi yaptığı bir konuşmada “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” ifadelerini kullanmıştı. Aksu, yerel seçim sonrasında ise “Şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ demedik” dedi.

T24’ten Gözde Yel’in sorularını yanıtlayan Aksu, Murat Kurum ile ilgili tepki çeken sözleri ile ilgili Aksu, “Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, ‘ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım’ dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi” diye konuştu.

Aksu, “Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak ‘şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ gibi bir açıklamamız olmadı, olmaz. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız” ifadelerini kullandı.

“TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA KARŞI OLMADIK”

Aksu, taksi sorunu konusunda kararların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisinde olduğuna, İBB Meclisi’ndeki CHP çoğunluğunun bu durumu etkilemeyeceğine vurgu yaptı:

“İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME’nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME’nin siyasi partisi olmaz. UKOME, TBMM’nin kanunlarıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından atanan bir teknik heyetten, bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. UKOME’nin siyasetle, partiyle hiçbir bağı alakası yok.”

Aksu, daha önce İBB yönetimiyle taksi sayısının artışı konusunda yaşadığı anlaşmazlıkların tekrarlanması ihtimaline yönelik soru hakkında da, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Bize gelen teklif; kanuna, hukuka aykırı diye karşı çıktık. Kanuna uygun teklif gelirse biz buna karşı çıkmıyoruz, çıkmadık, çıkmayacağız. Kanun, idari taksilerin bireysel kişilere ihale edilerek satış yapılabileceğini söylüyor, belediye işletip çalıştıramaz” dedi.