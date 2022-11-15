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İstanbul Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor

İstanbul Ticaret Odası'nda 24'üncü başkanı belirlemek için bugün seçime gidiliyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:54
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İstanbul Ticaret Odası'nda 24'üncü başkanı belirlemek için bugün seçime gidiliyor

İstanbul Ticaret Odası'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor
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İstanbul Ticaret Odası, 24'üncü başkanını belirlemek için bugün seçime gidiyor.

700 binden fazla işletmenin üye olduğu Türkiye’nin en büyük Odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçim heyecanı bugün yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ile son bulacak.

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) Meslek Komitesi seçimleri geçen hafta tamamlanmıştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç seçim sonuçlarını, “İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni Meclis’le İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız” sözleriyle duyurmuştu.

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