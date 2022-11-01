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İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı. Rekora gidiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,06 toptan fiyatlar da yüzde 2,94 oranında arttı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:31
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İstanbul Ticaret Odası İstanbul’un enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı. Rekora gidiyor
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

2021’in Eylül ayına göre 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 107.42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98.17 arttı.

Ağustos ayında yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100’e dayanan toptan fiyatlardaki artış, eylülde yüzde 100’ü aşmış oldu.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6’YI GEÇTİ

2022 Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6.06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.94 oranında arttı.

Eylül 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarda yüzde 53.23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9.54 ve giyim harcamalarında yüzde 8.63 artış gözlendi.

EN ÇOK ARTIŞ YAKACAK VE ENERJİDE

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8.37, konut harcamalarında yüzde 6.43, gıda harcamalarında yüzde 3.64 artış yaşandı.

Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -0,78 azalış izlendi.

Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8.42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5.39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2 artış ve madenler grubunda yüzde -1,.8, azalış izlendi.

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