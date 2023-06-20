İstanbul trafiğinde tuvaletini yaptı. Bu olayda İstanbul trafiği mi suçlu yoksa magandalık mı? Tıkla oy ver

İstanbul'da oldukça ilginç bir görüntüye imza atıldı.

Otobüs durağının önüne aracını park eden bir kişi, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden aracının kapısını açıp tuvaletini yaptı.

Çevre sakinleri neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

Günün öğle saatlerinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, tuvaletini yapan kişinin akan trafiğe ve çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden yol kenarındaki otobüs durağının önüne aracını park ettiği görüldü.

Birkaç saniye bekleyen kişi daha sonra aracından dışarı çıkarak aracının kapısını da paravan olarak kullanıp, sırtı dönük bir şekilde bulunduğu yere tuvaletini yaptı.

O anları görüntüleyen vatandaşlar “Bu olayda İstanbul trafiği mi suçlu yoksa magandalık mı?” diye sordu.

Peki sizce cevap hangisi?

İŞTE O GÖRÜNTÜ