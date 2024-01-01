İstanbul Valisi Davut Gül Taksim'de yılbaşı denetiminde

Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Davut Gül Taksim'de yılbaşı denetiminde
İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl sebebiyle Taksim'de görevli polis ekiplerine ziyarette bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul'un gözde mekanlarından Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesine çıkan sokaklarda ise emniyet güçleri tarafından yeni yıl kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valisi Davut Gül yeni yılın girmesiyle erken saatlerde Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, “Vatandaşlarımızın yıl başını huzurlu güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi İstanbul’umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7 gün 24 saat arkadaşlarımız görev yaptı, yapıyorlar. Çok şükür alınan tedbirlerle başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Allah kazasız belasız bir 2024 yaşatsın. Bu vesile ile de şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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Açıklamasından sonra Vali Gül, İstiklal Caddesi'nde gezerek vatandaşların yeni yılını kutladı.

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