İstanbul ve Kars'ta PKK operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul ve Kars'ta PKK operasyonu: 10 gözaltı

PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının talimatıyla İstanbul ile Kars'ta korsan gösteri yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Esenyurt'ta pankart asma, Yenikent Mahallesi ile Bağcılar'da korsan gösteri, Beyoğlu'nda ilçe belediyesine ait semt konağına molotofkokteyli atma, Sancaktepe Sarıgazi'de terör örgütü PKK lehine slogan atma ve havai fişek patlatma olaylarına karıştığı belirlenen bazı şüpheliler tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 4 ilçe ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

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İkametlerinde yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ile bazı dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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