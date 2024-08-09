İstanbul yağmura hasret kaldı. Barajların düşüşü hızla devam ediyor

Megakent İstanbul barajlar yağmur hasret kaldı. Günlerdir yağmur bekleyen vatandaşlar bir yandan da barajların doluluk oranına bakıyor. 20 milyon kadar nüfusu içinde barındıran İstanbul’da barajların doluluk oranı hayati önem taşıyor.

Yetkililer sürekli vatandaşların su kullanımında israftan kaçınmasını ve suyu tasarruflu kullanmalarını öneriyor. İSKİ vatandaşların merakını gidermek için her gün barajların güncel doluluk oranlarını internet sitesinde açıklıyor.

İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 55 seviyesinin altına düştü. Güncel oran yüzde 54,92 olarak ölçüldü. Barajların en dolu olduğu yer ise yüzde 28,95 olarak Anadolu yakasında yer alan Ömerli barajı oldu. İşte barajların doluluk oranı:

Ömerli Barajı: %28,95

Darlık Barajı: %13,07

Elmalı Barajı: %1,23

Terkos Barajı: %23,37

Alibey Barajı: %1,6

Büyükçekmece Barajı: %16,33

Sazlıdere Barajı: %9,78

Istrancalar Barajı: %0,44

Pabuçdere Barajı: %4,36

Kazandere Barajı: %0,87