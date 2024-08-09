İstanbul yağmura hasret kaldı. Barajların düşüşü hızla devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul yağmura hasret kaldı. Barajların düşüşü hızla devam ediyor

İSKİ İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranlarını açıkladı. Son verilere göre İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,92 olarak ölçüldü.

Megakent İstanbul barajlar yağmur hasret kaldı. Günlerdir yağmur bekleyen vatandaşlar bir yandan da barajların doluluk oranına bakıyor. 20 milyon kadar nüfusu içinde barındıran İstanbul’da barajların doluluk oranı hayati önem taşıyor.

Yetkililer sürekli vatandaşların su kullanımında israftan kaçınmasını ve suyu tasarruflu kullanmalarını öneriyor. İSKİ vatandaşların merakını gidermek için her gün barajların güncel doluluk oranlarını internet sitesinde açıklıyor.

İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 55 seviyesinin altına düştü. Güncel oran yüzde 54,92 olarak ölçüldü. Barajların en dolu olduğu yer ise yüzde 28,95 olarak Anadolu yakasında yer alan Ömerli barajı oldu. İşte barajların doluluk oranı:

ekran-goruntusu-2024-08-09-105811.png

Ömerli Barajı: %28,95

Darlık Barajı: %13,07

Elmalı Barajı: %1,23

Terkos Barajı: %23,37

Alibey Barajı: %1,6

Büyükçekmece Barajı: %16,33

Sazlıdere Barajı: %9,78

Istrancalar Barajı: %0,44

Pabuçdere Barajı: %4,36

Kazandere Barajı: %0,87

İlgili Haberler
AKP il binasında alarm! Sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı
Cüneyt Özdemir canlı yayından düştü. Bakanlığın gönderdiği linkleri VPN ile açınca...
Eski Milletvekili medya patronu oluyor. CHP'den istifa etmişti
Son Haberler
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi Gündem
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi
Albayrak dayanamadı Spor
Albayrak dayanamadı
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi Magazin
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi
Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı Gündem
Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti Gündem
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı Yerel Haberler
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu Gündem
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu