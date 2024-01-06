Suriyeli Mossad ajanı Hatay'da vaaz bile vermiş

Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen 15 şüphelinin tutuklanması sonrası flaş bir detay ortaya çıktı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Suriye uyruklu S.T.'nin geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiği gün yüzüne çıktı. S.T.'nin gözaltı fotoğraflarının medyaya yansıması sonrası, Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’yi hemen tanıdı.

"2-3 DEFA SOHBETİNE KATILDIM"

Kırıkhan’daki camilerin çoğunun depremde ağır hasar aldığını, çok az sayıda hafif hasarlı cami kaldığını ifade eden M.E.Ç., “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım.” dedi.

"CAMİDE AYET, HADİSLERDEN BAHSEDİYORDU"

Şahsın adını bile bilmediğini söyleyen M.E.Ç.,. “Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu.” diye konuştu.

"DEPREM BÖLGELERİNİ GEZİP MANEVİ DESTEK VERİYOLARMIŞ"

Adını vermek istemeyen bir Kırıkhanlı ise Suriyeli S.T’nin kendilerine Diyarbakır’dan geldikleri bilgisini verdiğini bildirerek, “Tüm deprem bölgelerini dolaşıp manevi destek veriyorlarmış. Şüpheli davranışlarını görmedim, hadis ağırlıklı sohbetler yapıyordu. Aslında önce başka camiye gitmişler ancak cami ağır hasarlı olduğu için İki Işıklı Camii’ne gelmişler. 5 gün kaldılar camide.” ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli sekiz ilde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına ‘casusluk’ yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15’i tutuklandı. 11 kişi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 8 şüpheli ise sınır dışı edilme işlemleri için ilgili Göç İdaresi’ne teslim edilecek.