Son dakika haberi: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık yaptı.



İstanbul'un kangrene dönen taksi sorununu çözmek için İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün defalarca reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi, ekim ayı oturumunda revize edilerek tekrar sunulmuş ve detaylı olarak incelenmek üzere alt komisyona sevk edilmişti. Yeni taksi teklifi bu ay yeniden gündeme geldi.



Revize edilmiş teklifte, 1803 minibüs ve isteğe bağlı olarak 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi, 500 adet de engelsiz taksi olmak üzere toplam 2 bin 625 yeni taksinin hizmete girmesi önerildi. Toplam 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü oybirliği ile kabul edildi.



EYÜP AKSU "HAYIR" OYU KULLANDI

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümüne İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, bu kararın adaletsiz olduğunu savunarak “hayır” oyu kullandı. Aksu, İBB’nin taksicileri mağdur ettiğini savunarak kendilerinin de “metrobüse” dönüşmek istediklerini söyledi. Ayrı bir madde olarak oylanan 500 engelsiz taksi teklifi ise çoğunluktaki bakanlık temsilcilerinin oyları ile mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Alınan yeni taksi dönüşüm kararına göre dönüşecek minibüsler 8+1 geniş hacimli araçlar olacak. Ücret, normal taksiden yüzde 30 daha fazla olacak. Şoförler, taahhütname imzalayacak. Yolcu, güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olan şoförler çalışamayacak. İBB tarafından belirlenecek kılık-kıyafet standardına uyacaklar. Ulaşım Akademisi'nde 15 gün zorunlu eğitim alacaklar. Taksiye dönüşen minibüs ve dolmuşlar, plakalarını 3 yıl devredemeyecek.

“ÖZEL UYGULAMA İLE ÇALIŞACAK, GENİŞ HACİMLİ OLACAK”

Engelsiz taksi teklifinin görüşülmesi öncesinde tartışma yaşandı. Teklif hakkında bilgi veren İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan “İstanbul'un taksi sorunu çok konuştuk. Sahada sorun yaşanıyor. Engelsiz taksi taşımacılığı teklifini alt komisyonda tartışıp tekrar gündeme getirdik. İstanbul'da engelli birey sayısı 370 bin 430. Sadece engelliler değil pusetli anneler, yürümekte zorluk çekenler, bir şeyler taşımada zorluk yaşayanlar gibi dezavantajlı bireyler için de 500 engelsiz taksiyi hizmete almak istiyoruz. Engelli ve dezavantajlı bireylere öncelikli özel bir uygulama ile çağrılacak, araçlar geniş hacimli olacak. Şoförler 15 günlük özel bir eğitimden geçecek. Engelli kimlik kartı ve Anne kart sahipleri normal sarı taksi tarifesi ile diğer vatandaşlar yüzde 30 fazlasını ödeyerek kullanabilecekler” dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe “Engelsiz taksinin belediye iştiraki tarafından işletilebilmesi konusu da önümüzdeki ay İBB meclisine gelecek” bilgisini paylaştı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ: HUKUKA UYGUN DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, tüzel kişiliklere taksi ihdasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, taksiye dönüştürülecek minibüs ve dolmuşların engelsiz olacak şekilde dönüştürülmesini önerdi.

“MEVZUAT VE STANDART YOK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi Halis Kuralay “Şartlar mevzuata uygun değil. Çalışmalar sürüyor. Standart belirleme çalışması tamamlanamadı. Engelliler için bir şey yapılmak isteniyorsa yapılacak çok şey var. Mevcut taksi şoförlerinin engelli farkındalığı konusunda eğitilmesine ihtiyaç var. Engelli şikayet hattı kurulabilir. Kabartma plaka uygulaması tam anlamıyla kullanılmıyor. Konuşan taksimetre olabilir. Pansuman tedbirlerle çok şey yapılabilir” diye konuştu.

“5 BİN TAKSİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORLAR”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “Bize gelen talep yok. Avrupa ülkelerini inceledik böyle bir uygulama yok. Amaç 5 bin taksinin önünü açmak. Tüzel kişilikler taksi çalıştıramaz, mevzuata aykırı” dedi.

“MEVZUAT YOK, STANDART YOK BAHANESİNE SIĞINAMAYIZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe de “Elimizdeki tek mevzuat 1980'li yıllarda çıkan kanun hükmünde kararname. Uymamız gereken yasal bir belge. Ancak o dönem çıktığında taksicilik küçük esnafın elinde, 2000'lerde başka noktaya geldi. UKOME'de daha önce minibüslerin taksiye dönüşüm kararı çıktı ama bu konu da mevzuatta yok. UKOME'ler bu konuda karar alabiliyor. Hem standart yok deyip hem dönüşecek minibüsler engelsiz olsun demek kendi içinde çelişiyor. Bütün taksilerin engelsiz olmasına pozitif bakıyoruz tabi ki. Konunun kamusal bir yanı var. Ne mevzuat yok, ne standart yok bahanesine sığınamayız. Biz plaka satmıyoruz ki, 10 yıl süreyle İBB iştiraki tarafından işletilsin diye meclise sunulan bir teklifimiz var. Yapılan yorumlar tatmin edici ve doğru değil. 5 bin taksinin önünü açmak istesek o teklifi getirirdik. Kamu taşımacılığı yapmak için bir sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi. İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı “Bu gecikmiş bir konu. İstanbul engelliler açısından zor bir şehir. Bu hayata geçerse örnek bir uygulama olur” dedi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı “Biz mecliste görüşelim, çıkan karar buraya yol gösterici olur. Karar alırken İstanbul'un gözü burada. Engelliler siyasete alet edilmez. Alt komisyonda bekletilsin, meclis kararına göre karar alınsın” önerisinde bulundu. Oturumu yöneten Çağlar, teklifin alt komisyona havalesini oya sundu, çoğunluk oyları ile reddedildi. 500 engelsiz taksi teklifi reddedilmiş oldu. Çağlar, bir sonraki oturumda teklifin tekrar gündeme geleceğini söyledi.

SCOOTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Paylaşımlı e-scooterların 25 km olan hız sınırının 20 km'ye düşürülmesi önerildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Oylama sırasında söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu sektörde bir firmanın korsan taşımacılık yaptığını söyleyerek İBB ile bu konuda ortak çalışma yaparak korsan taşımacılığa son verilmesi gerektiğini söyledi.