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Taksiciden pes dedirten protesto: Yolcu almıyoruz diye şikâyet ediyorlar

İstanbul'da bir grup taksici yeni taksilere karşı protesto düzenleyerek haklarındaki cezalara da isyan etmek için Saraçhane'de İBB'yi protesto ettiler. İBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden bir taksici ilginç ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 21:26
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İBB önünde sıra dışı taksici protestosu

Taksiciden pes dedirten protesto: Yolcu almıyoruz diye şikâyet ediyorlar
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İstanbul'da taksi şoförleri ücretlerin yetersizliği ve 'haksız' cezalar nedeniyle eylem yaptı. Şişli de toplanan taksici esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giderek taleplerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını söylemişti.

UKOME'de alınan karara taksiciler karşı çıkarken, İstanbul'da bir grup taksi şoförü, cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla eylem yaptı. Sonrasında da bir grup taksici açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BU HALE GETİREN EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Vatandaşların şikayeti nedeniyle ceza kesilen, yolcu seçen bir taksici İBB'yi böyle hedef aldı:

"Yolcular hakkında; İmamoğlu beyefendi, '153’ü ara şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün Esenler’den belediyeden bizi çağırıyorlar, 'bir hafta ruhsatı askıya aldık' diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur" 

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TC Bursa
4.12.2022 22:37
Hükümet bunları imamogluna karşı silah olarak kullanıyor. Ama Haziran dan sonra o silah AKP'ye ters dönecek. Halkı değil de kendi çıkarlarını düşünenlere halk gereğini yapacak.  
 
Yıldırım Demircioğlu
4.12.2022 22:20
Halka hizmet, hakka hizmettir. Ekrem İmamoğlu halkın taleplerini karşılamaktadır. Taksi sayısı arttığı ve fiyatların makul olduğu yerlerde en fazla taksici esnafı kazanır.  
 
Istanbul
4.12.2022 22:19
Cezalar yetersiz 3 veyahut 6 ay bağlanmalı o zaman işler yoluna girer  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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