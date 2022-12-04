Taksiciden pes dedirten protesto: Yolcu almıyoruz diye şikâyet ediyorlar

İstanbul'da taksi şoförleri ücretlerin yetersizliği ve 'haksız' cezalar nedeniyle eylem yaptı. Şişli de toplanan taksici esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giderek taleplerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını söylemişti.

UKOME'de alınan karara taksiciler karşı çıkarken, İstanbul'da bir grup taksi şoförü, cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla eylem yaptı. Sonrasında da bir grup taksici açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BU HALE GETİREN EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Vatandaşların şikayeti nedeniyle ceza kesilen, yolcu seçen bir taksici İBB'yi böyle hedef aldı:

"Yolcular hakkında; İmamoğlu beyefendi, '153’ü ara şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün Esenler’den belediyeden bizi çağırıyorlar, 'bir hafta ruhsatı askıya aldık' diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur"