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İBB vatandaşı esnaf odası kendini düşünüyor. Taksi kararı yargıya taşınıyor

İBB’nin 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine yönelik karara tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:40
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İBB vatandaşı esnaf odası kendini düşünüyor. Taksi kararı yargıya taşınıyor

İBB vatandaşı esnaf odası kendini düşünüyor. Taksi kararı yargıya taşınıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilmesiyle birlikte yeni taksiler için hazırlıklar başladı.

Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa hakları iptal edilecek. Bu karar ile taksici esnafıyla İBB bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Karara tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Aksu açıklamasında şunları kaydetti:
"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Güvenli taksi dedikleri şu, engelli erişimine uygun, 8+1 kapasitede ve 3 yıl boyunca satılamaz olacaklar. Aslında fark eden hiçbir şey yok. Güvenlik konusunda, İstanbul'daki bütün taksilerde 'itaksi' uygulaması, kameralar var. Bütün yetkiler İBB'de. Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz demek çok yanlış."

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misafir
3.12.2022 13:46
Bahçeli taksiciler odası kapatılsın demeyecek mi? Anayasa mahkemesini bile kapatmaya kalkan bahçeli neden çekiniyor? Dilini mi yuttu?  
 
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