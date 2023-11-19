İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarından sonra İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı birçok ilçede etkili olurken meteoroloji 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü.

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Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi.

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Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.

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METEOROLOJİ’DEN 45 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin bugün için yayınladığı raporda 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Yurt genelinde çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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