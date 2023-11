Yağış ve fırtına ne zamana kadar sürecek. AFAD uyardı

Yurdumuzun 4 bir yanında soğuk hava ve fırtına etkili olurken Megakent İstanbul’da da kar yağışı başladı. Çamlıca, Esenyurt ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı birçok ilçede görüldü. Uzmanlar fırtına ve kar yağışının ne zaman sona ereceğini açıkladı.

Günlerdir süren uyarıların ardından İstanbul sonunda kara ulaştı. Yurdun 4 bir yanından paylaşılan fotoğraflarda beyaz örtünün iyice yayıldığı görüntülendi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 19 KASIM 2023 PAZAR GÜNÜ İÇİN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORHAN ŞEN AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, tahminlerini paylaştı.

Prof. Dr. Şen'in hava durumlarına ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Bugün Pazar, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da şiddetli yağış etkili. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde KKY (Karla karışık yağmur) ve kar şeklinde olacak."

"Pazar Marmara'da Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kütahya, Sivas, Erzincan'ın yükseklerinde KKY ve kar; İstanbul'un Çatalca ve Anadolu Yakası'nın doğusunda yüksekler KKY. Öğleden sonra İstanbul ve Marmara'da yağışın etkisi azalacak."

"Bugün Rüzgâr Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında Kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esecek. İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kısa süreli fırtına hızında."

"Yağışın ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisi azalacak. Pazartesi ısınma başlıyor. Bugün İstanbul 8 C, Yarın 13, Çarşamba 18 C. İzmir 13, Ankara 6, Antalya 16 C"