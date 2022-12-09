İBB Meclisi'nden AKP-MHP oylarıyla büyük ranta onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yüzde 100’lük imar artışına AKP ve MHP oylarıyla onay verildi.

İBB Meclisi, kasım ayı toplantısında, Bahçelievler Belediyesi’nin sunduğu “bazı mahallelerde beş kat olan bina yüksekliklerini 10 kata çıkaran imar planı değişikliği” teklifi görüşüldü.

Teklif, Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet mahallelerinde bulunan ve imar planlarında “Ticaret-Hizmet Alanları” olarak gösterilen yerlerle ilgiliydi.

Söz konusu bölgelerde beş kat olan binaların yüksekliklerinin 10 kata çıkarılması istendi.

İBB Meclisi’nde, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin bölgede artacak yaya ve araç trafiği, otopark talepleri ve farklı kat yüksekliklerinin yol açacağı siluet bozulmasını dikkate almadan getirdiği yüzde 100’lük imar artışı teklifi, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ise teklife ret oyu verdi.

Söz konusu teklifin etkilediği iki bölge, Şirinevler ve Yenibosna E-5 Karayolu’nun kenarında, Ataköy’ün karşısında yer alıyor. Şirinevler’in yaklaşık 90 bin metrekarelik kısmı ile Adli Tıp Kurumu’nun batısında kalan Yenibosna’nın yaklaşık 80 bin metrekarelik kısmı plan kapsamına giriyor.

İBB Planlama Müdürlüğü, teklifle ilgili olumsuz görüşünü İBB Meclisi’ne bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İBB yönetimi, iki yıl önce İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak çatı katlarının bağımsız bölüm olarak kabul edilmesini önermişti. İBB Meclisi’ne sunulan yönetmelik değişikliğinin kentsel dönüşüme de katkı sağlayacağı vurgulanmıştı. Ancak İBB yönetiminin teklifi, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu tarafından reddedilmişti.