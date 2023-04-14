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  • 'Cami sattınız' sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı, AKP'li ve CHP'li üyeler, birbirinin üzerine yürüdü

'Cami sattınız' sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı, AKP'li ve CHP'li üyeler, birbirinin üzerine yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşurken, CHP sıralarından "cami sattınız" sözleri gerilime neden oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:39
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'Cami sattınız' sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı, AKP'li ve CHP'li üyeler, birbirinin üzerine yürüdü

'Cami sattınız' sözleri İBB Meclisi'ni karıştırdı, AKP'li ve CHP'li üyeler, birbirinin üzerine yürüdü
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Göksu'nun "Haddini bileceksin. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" sözleri üzerine meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

İBB Başkanı'nın faaliyet raporu meclisi toplantısına katılmadığına dair eleştiriler de yapıldı.

Göksu, İBB Başkanı'nın küfrettiğini iddia ederek CHP sıralarına eleştirilerde bulundu.

Bu sözleri üzerine CHP üyeleri itiraz etti ve tartışma büyüdü.

Tartışmanın ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü ancak toplantı daha sonra devam etti.

"SÖZDE DEMOKRAT İBB BAŞKANI MECLİS'TEN KAÇTI"

Tevfik Göksu, "Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz ama İBB Başkanı bu kürsüde, küfretti, niye konuşmadınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz? Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be" dedi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN, HADSİZ"

Göksu'nun konuşması sırasında CHP sıralarından itirazlar yükseldi.

Bir üyenin, "Siz cami sattınız" demesi üzerine Göksu, "Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın. Biz cami yaparız merak etme. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" ifadelerini kullandı.

 

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