İstanbul'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran yangını itfaiye ekipleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı olayda, binada hasar oluştu.

Görgü tanığı Turan Çınar, "Tadilat sırasında yangın çıkmış, ben uzaktan dumanları görüp geldim. Benim arkadaşımın binası. Yangında yaralı yok. İtfaiye ekipleri söndürdü" dedi.

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