9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da peş peşe uyuşturucu operasyonu: 352 kilo ele geçirildi

İstanbul’da peş peşe uyuşturucu operasyonu: 352 kilo ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 352 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:11
Takip Et

İstanbul’da 352 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da peş peşe uyuşturucu operasyonu: 352 kilo ele geçirildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 14 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 352 kilo uyuşturucu madde ile 195 bin 55 hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında “torbacı” ve “sokak satıcısı” olarak nitelendirilen zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 22 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla Küçükçekmece’de bir villanın otoparkına, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere ve polisten kaçan bir otomobile Bahçelievler’de yapılan baskınla 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramalarda 100 kilo Hint keneviri (Marihuana), 24.3 kilo eroin, 6 kilo kokain, 20 kilo skunk, 1,8 kilo MDMA, 165 kilo sıvı metamfetamin, 1,5 kilo kristal metamfetamin, 120 gram likit esrar ve 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bunların 8’i tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Operasyonlarda toplam 352 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İl genelinde ilçe ve asayiş polisince yapılan 2021 uyuşturucu operasyonu ve sokak uygulamalarında, 2 bin 493 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 352 kilo 836 gram uyuşturucu madde, toplam 195 bin 55 adet ecstacy hap ve 11 bin 133 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 2 bin 493 şüpheliden 222’sinin çıkarıldıkları çeşitli mahkemelerce tutuklandıkları aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
3
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
4
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
5
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.