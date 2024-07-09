Deprem bölgesindeki sokak hayvanlarına belediye sahip çıkıyor

Hatay’da yaşanan deprem felaketinin ardından, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnızca insanlara değil, sokak hayvanlarına da yardım eli uzatıyor. Depremin ardından sokak hayvanlarının genel bakımlarını üstlenen ekipler, bu zor günlerde hayvanlara sahip çıkarak örnek bir dayanışma ve sorumluluk bilinci sergiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin etkisiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarının sağlık durumlarını kontrol ediyor, aşılarını yapıyor ve gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyor. Sokak hayvanları için oluşturulan geçici barınaklarda, düzenli olarak yiyecek ve su temin ediliyor.