İstanbul'da 500 kilo metamfetamin ele geçirildi

(AA) - Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü'nde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Operasyon sonucu 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyuran Soylu, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadesini kullandı.
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