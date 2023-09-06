İstanbul'da aidatlarda dev artış

Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların ardından İstanbul’daki aidatların %40 ile %170 arasında arttığını açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aylık aidat tutarının en yüksek 2.900 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük rakamlı ilçelerin ise Silivri, Fatih ve Çatalca olduğunu belirtti. İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL’ye ulaştı.

SERKAN BAL: HAZIRLIKLI DEĞİLDİ

EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, 2022 yılı başında İstanbul genelinde aidat artışlarının ortalamasının yaklaşık %40 oranlarında olduğunu belirterek, “Apartman ve site yönetimleri 2022 yılı içerisindeki hızlı gerçekleşecek olan maliyet ve enflasyon artışlarına hazırlıklı değildi. Ocak ayında uygulanan artışlar daha çok asgari ücret zammına ve enflasyon oranına odaklı gerçekleşmişti. 2022-2023 yıllarındaki değişimleri inceldiğimizde 1 yıl içerisinde gerçekleşen artış oranları %40 ile %154 arasında değişiklik göstermekteydi. Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların kendini gösterdiği 2022 yılı Ocak ayını başlangıç noktası kabul ettiğimizde bu zamana kadar gerçekleşen artış oranları %40 ile %170 arasında değişiklik gösteriyor.” dedi.

İSTANBUL'DA MİNİMUM AİDAT 575 TL

İstanbul’da en düşük ve en yüksek aidatlar hangi ilçeleri açıklayan Bal, “100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 2.900 TL ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2.450 TL ile Şişli, 1.950 TL ile Sarıyer ve Ataşehir, 1.850 TL ile Kadıköy takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL’ye ulaştı. 2022 yılından bu zamana en yüksek artış oranı sırası ile Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Bahçelievler ve Kadıköy ilçeleri oldu. Bunun nedeni ise Üsküdar, Beykoz, ilçelerinde müstakil villa kullanımına uygun çok sayıda site bulunması, Kadıköy, Bahçelievler ve Ataşehir ilçelerinde de donanımlı sitelerin fazla olmasından kaynaklı. Bu sitelerdeki

ortak alan maliyetlerinin hızlı artış göstermesi oranlara da yansıdı.” şeklinde konuştu. Apartman yönetimlerine önerilerde de bulunan Bal, şöyle devam etti: “Yönetimlerin alabildiği en verimli önlemlerden biri ortak alan giderlerini minimuma düşürmeye çalışması. Yüksek enerji tüketen aydınlatmalar, dışarıdan alınan ortak alan hizmetlerinin sayılarının azaltılması, peyzaj giderlerinin düşürülmesi gibi önlemler öncelikli olarak ortaya çıkıyor. Özellikle 2022 yılı içerisindeki maliyetlerde yaşanan hızlı dalgalanmalar apartman ve site yönetimlerine maddi açıdan zor zamanlar yaşatmıştır. Yaşanan bu sürecin yönetimler için örnek teşkil edeceğini tahmin ediyorduk. Burada da olası gelir/gider dengesizliğinin önüne geçebilmek ve sağlam adım atabilmek adına 2023 yılı zam fiyatlarını apartman/site sakinleri ile

paylaşırken 6 aylık dilim için belirlendiğinin özellikle altını çizdiklerini görüyoruz. Site ve apartman sakinlerinin yönetim toplantılarına, genel kurullara kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle toplantıların ilkinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelendiğini ve ikinci toplantılara da katılım yüzdelerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu toplantılara katılım sağlanarak gider kalemlerinin

detaylı bir şekilde incelemeleri ve sorgulamaları doğrultusunda da yapılan artışların

makul seviyelerde olup olmadığını anlayabileceklerdir.”

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Hakkında: EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık

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