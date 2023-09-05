Esenyurt'ta estetik yaptıran Amerikalı kadın fenalaşarak öldü

Estetik işlemleri için İstanbul’a gelen Amerikalı Cleoptra Mae Denms, uygulanan işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt'ta estetik yaptıran Amerikalı kadın fenalaşarak öldü

22 Ağustos'ta estetik işlemleri için Türkiye'ye gelen Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için İstanbul Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi uygulandı. Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı.

AMELİYATTAN 2 GÜN SONRA FENALAŞTI

Bir süre gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının estetik işlemi yaptırdığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

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