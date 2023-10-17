Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, hafta sonu 15 yaşındaki kızı Emme ile bitpazarında alışveriş yaparken görüntülendi.

Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi

Eski aşkı Ben Affleck'le geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, 2004-2011 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Marc Anthony ile ilişkisinden 22 Şubat 2008 tarihinde Emme ve Maximilian adlı ikizlerini dünyaya getirmişti.

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KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Şarkıcı, hafta sonu 15 yaşındaki kızı Emme ile bitpazarında alışveriş yaparken görüntülendi. İkili, ellerinde alışveriş torbalarıyla yürürken görüntülenirken Lopez’in kızı Emme’nin elini sıkı sıkı tutarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

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Lopez her zamanki gibi şıklığını korurken kızı Emme'nin rahat ve spor tarzı dikkat çekti.

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