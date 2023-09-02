Ünlü oyuncu kalça estetiği ameliyatından sonra hayatını kaybetti

Arjantinli aktris Silvina Luna perşembe günü Buenos Aires'te böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

43 yaşındaki oyuncu, 2011 yılında geçirdiği kalça ameliyatından kaynaklanan komplikasyonlarla mücadele ediyordu.

Cerrahı Aníbal Lotocki, Şubat ayında Luna ve diğer üç kadının açtığı yanlış tedavi davasından dolayı suçlu bulundu.

2011 yılında geçirdiği estetik ameliyat sonrası bir dizi problem yaşayan Arjantinli oyuncu Silvina Luna, böbrekleri iflas edince ailesinin kararıyla yaşam destek ünitesinden çıkarılarak 43 yaşında hayatını kaybetti.

2011 yılında geçirdiği estetik ameliyatın ardından böbrek yetmezliği sorunu yaşamaya başlayan Luna'nın Buenos Aires'te yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Avukatı Fernando Burlando, doktorların entübe etmek istediği şarkıcı için ailesinin ölüm kararı aldığını açıkladı.

Luna'nın yakın arkadaşı olan Arjantinli oyuncu Gustavo Conti, "Seni her zaman sevdik ve seveceğiz. Aynı yollardan geçtik, kalbimde her zaman birlikteyiz" sözleriyle acısını dile getirdi.

Luna, 2011 yılında Anibal Lotocki tarafından estetik ameliyat edilmiş, operasyon sırasında vücuduna enjekte edilen zehirli madde nedeniyle böbrek yetmezliği sorunu yaşamıştı.