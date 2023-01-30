﻿Asker eğlencesi için tüneli trafiğe kapattılar

İstanbul'un Esenler ve Sultangazi ilçelerinde asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, trafiğin aksamasına neden oldu.

Araçlarıyla tüneli trafiğe kapatan gruptakiler müzik eşliğinde oynadı.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Esenler Dörtyol'da dün akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu. Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.

Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)