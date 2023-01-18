Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır?

Bedelli askerlik yapacak yurttaşlar Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yapacağı duyuruyu bekliyorlardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2023 yılına ait bedelli askerlik yerlerini açıkladı. Peki, Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurmuştu. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını, bedelli askerlik yerini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir.

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023