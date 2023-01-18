Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır?

Bedelli askerlik yapacak yurttaşlar Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yapacağı duyuruyu bekliyorlardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2023 yılına ait bedelli askerlik yerlerini açıkladı. Peki, Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurmuştu. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını, bedelli askerlik yerini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerine nereden, nasıl bakılır?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir.
2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.
2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
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