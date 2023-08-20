İstanbul'da bugün bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.

KAYNAK: AA
İstanbul'da bugün bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

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