İstanbul'da dere taştı sokaklar göle döndü

İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Kula deresi taştı. Dere yatağının etrafındaki sokaklar, yaşanan taşkın nedeniyle göle döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediyeye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı.

1 AY ÖNCE DE AYNI BÖLGEDE SU TAŞKINI YAŞANMIŞ

Bundan yaklaşık bir ay önce de benzer bir taşkının yaşanmasından ötürü bölgede oturan vatandaşlar kendi önlemlerini aldı. Vatandaşlar sokak üzerindeki bahçe kapılarının önüne kum dolu çuvallarla barikat kurarak suyun geçmesini önlemeye çalıştı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, vatandaşlar yaşanan taşkınlar için belediye ekiplerinin önlem almasını istedi.