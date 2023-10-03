İstanbul’da dev elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek, akşama kadar sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)’den İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 21 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler:
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Salı günü İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)’den İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 21 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler: