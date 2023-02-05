﻿Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 5 ilçe: Kesinti 3 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul'daki 5 ilçede elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

O İLÇELER ŞU ŞEKİLDE:

ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgelerinde 06/02/2023 12:00:00 - 06/02/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2023 11:00:00 - 06/02/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, KOLÇAK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, MİRALAY ŞEFİKBEY, OSMANLI, PEMBE, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, SIRASELVİLER, TATLI ÇIKIŞ, YENİ KİBAR ÇIKMAZI, ÜLKER, İNÖNÜ sk / KOCATEPE mah LAMARTİN sk / ÖMER AVNİ mah BEY ODALARI, BEYTÜLMALCI, DÜMEN, EMEKTAR, HACI İZZET PAŞA, MASRAF NAZIRI, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/02/2023 00:00:00 - 06/02/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN-ÇİFTALAN mah sk / SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / DEMİRCİKÖY mah sk / GÜMÜŞDERE mah sk / KEMER mah sk / KISIRKAYA mah sk / KUMKÖY mah sk / MERKEZ mah sk / RUMELİ KAVAĞI mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİ mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 06/02/2023 02:00:00 - 06/02/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İSKETE sk bölgelerinde 06/02/2023 00:00:00 - 06/02/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.