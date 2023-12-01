İstanbul’da enflasyon fena patladı

İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı. İTO’nun açıkladığı verilere göre kentte enflasyon aylık bazda yüzde 3,79 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,89’luk artış gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da enflasyon fena patladı

İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında aylık yüzde 3.79, yıllık 73.89 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) toptan fiyat hareketlerini yansıtan endeksi ise, kasımda önceki aya göre yüzde 2.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 artış kaydetti.

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 2.48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.30, gıda harcamalarında yüzde 4.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.32, konut harcamalarında yüzde 4.95 artış kaydedildi. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.52 azalış yaşandı.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 14 ARTIŞ

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış gözlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 düşüş gerçekleşti.

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