İstanbul’da ev kiralamak için sahip olmanız gereken gelir bakın ne kadar? Bu nasıl ‘Şahlanan’ Türkiye?

Milyonlarca kişinin ortak sorunu fahiş kira artışları. Birçok ilde kiracılar zam baskısı ile uğraşırken, kiralık ev arayanlar bütçesine göre seçenek bulmakta zorlanıyor. İstanbul’da merkezi ilçelerde 2+1 ev kiralamak için hane gelirinin en az 30-60 bin lira bandında olması gerek. Ankara’da hane gelirinin en az 20-52 bin lira, İzmir’de ise 22-60 bin lira olması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, üç büyük ilde en ucuz 2+1 evi kiralamak için hane gelirinin en az 20-25 bin lira bandından olması gerekiyor. Şehirlerin merkezi bölgelerinde ise gelir beklentisi 50-60 bin liraya kadar çıkıyor.

Araştırmada ilan sitelerindeki, 0-5 yaş aralığındaki binalarda normal katta konumlu en az 90 metrekare brüt alanlı, 2+1 tipi konutların ‘en düşük kira fiyatları’ esas alındı. Hane halkı gelirinin yüzde 30’unun kiraya ayrılabilir olduğu kabulüyle ilçe ilçe aylık hane gelir beklentisi ortaya konuldu.

“Fiyatlardaki artış, konut satın almak için sınırlı finansal araçlar, arzdaki daralma ve depremle gelen göç dalgası kiralarda artış için önemli itici güçler oldu” diyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal, hane halkı giderlerinde kiranın payının önemli ölçüde arttığını söyledi.

İSTANBUL

İstanbul’da en düşük kira bedellerinin Silivri, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü gibi kent çeperlerinde yoğunlaştığını belirten Ünal, bu bölgelerde dahi en düşük aylık gelirin 20-25 bin lira olması gerektiğini kaydetti. Ünal’ın verdiği bilgilere göre, sezonluk kiralamaların yoğun olduğu Adalar’dan sonra hane halkı aylık minimum gelir beklentisinin en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. En düşük kira fiyatları dahi dikkate alındığında en düşük aylık gelir beklentisi Beşiktaş’ta 67 bin lira, Kadıköy’de 63 bin lira, Bakırköy’de ise 56 bin lira olarak hesaplandı.

İZMİR

Ege bölgesine ilişkin bilgi veren Ünal, “İzmir ilinde öğrenci kesimine hitap eden Buca ve Konak ilçelerinde aylık minimum hane halkı geliri 20-25 bin TL bandında seyretmekte olup, lüks konut stokunun fazla olduğu, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçelerinde ise minimum aylık hane halkı gelirinin 40-60 TL aralığında olduğu tespit edildi. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ise minimum aylık hane halkı gelirinin 15-20 bin TL aralığında olduğu görüldü” şeklinde konuştu.

ANKARA

Deprem felaketi sonrası yoğun göç alan Ankara’da kira artışı hız kesmiyor. 5 ilçede yapılan araştırma sonuçlarına göre başkentte hane halkı için aylık en düşük gelir beklentisi 20-52 bin TL aralığında. Yaşanan deprem felaketi akabinde Ankara gibi birçok il yoğun göç aldı. Bu göç etkisiyle Kayseri ve Mersin’de en düşük kiraya göre hane geliri beklentisi 18 bin lirayı, Konya’da 23 bin lirayı aştı. Adana’da en düşük beklenti 27 bin liraya yaklaştı, Antalya’da da yabancıların da etkisiyle 30 bin liraya ulaştı. Doğu ve güneydoğu illerinde de kira artışı nedeniyle hane geliri beklentisi İstanbul’da birçok ilçeyi yakaladı. Araştırma sonuçlarına göre en ucuz ev baz alındığında, Mardin’de en düşük hane geliri ihtiyacı 15 bin lira, Van’da yaklaşık 17 bin lira, Erzurum’da 20 bin lira, Diyarbakır’da 25 bin lira oldu.