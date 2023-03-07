﻿Bariyere ok gibi saplandı

(DHA)- Başakşehir'de saat 17.30 sıralarında, Güvercintepe Mahallesi Güney yan yolda iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen 35 AJD 054 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan kaldırımın üzerine çıktı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

06 BJT 595 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil savrularak bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki iki kişiden biri hafif şekilde yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.