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İstanbul'da firari FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:29
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İstanbul'da firari FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da firari FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı tespit edilen, geçmiş dönemde kamudan ihraç edilen ve özel sektördeki görevlerine son verilen örgüt üyesi 25 firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentteki belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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