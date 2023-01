Fatih Terim'le baba oğul gibiyiz: Selçuk İnan'dan itiraf

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. İstedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen İnan, "2 aydır buradayım istediğimiz sonuçları alamazsakta gelişim gösteriyoruz oyuncularda bunu bize gösteriyor. Süper ligde her maç çok zorlu ama büyük takımlarla maç yapınca zorluk düzeyi yükseliyor. Oyuncularda bunun farkında bütün oyuncular böyle maçları oynayıp kazanmak ister.

Biz bunların farkındayız puan ve puanlara çok ihtiyacımız var artık bu iyi oyunun karşılığını almak istiyoruz. Umudumuz Fenerbahçe maçı ile seri yapmak galibiyetler almak. İyi oyunu belli bir yere getiriyoruz ancak sonuçlar şu an istediğimiz gibi değil bunu Fenerbahçe maçı ile başlatmak istiyoruz. Yasin Özcan adına umutluyum. Çok özverili ve karakterli bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek. Temennim onun Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmesidir." ifadelerini kullandı

FATİH TERİM KONUSU

Fatih Terim'in kendisi için öneminden bahseden Selçuk İnan, "Fatih Terim ile aramızdaki saygı hiçbir zaman kaybolmadı ondan çok şey öğrendik öğrenmeye devam ediyoruz. Baba oğul gibiyiz hocada bu şekilde görüyor. Öğretmen öğrenci ilişkimiz her zaman devam ediyor. İlk maçıma geleceğini bilmiyordum çok heyecanlandım haberim yoktu ilk maçımda destek olması benim için çok önemliydi." dedi.

Okan Buruk ile ilgili de konuşan İnan, "Herkesin de bildiği gibi rekorlar kırıyor. Çok başarılı buluyorum. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım oldu. Bu sene de aynı performansı gösteriyorlar. Okan Buruk da çok başarılı ilerliyor. Okan Hoca çok doğru işler yapıyor. Bu başarıyı da hak ediyor." diye konuştu.

TRANSFER İDDİASI

Transfer ile ilgili de konuşan genç çalıştırıcı, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Gerekli takviyeler yapılacaktır. Yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Şu an bir ihtiyacımız var bunu görüyoruz ama bizim işimiz sahada. Konsantre olduğum asıl taraf saha. Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." şeklinde konuştu.