İstanbul’da 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da iki ayrı araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.

Dün yerleri tespit edilen araçlara baskın düzenleyen polis, yapılan çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda naylon balyalar halinde daralı ağırlığı 89 kiloyu bulan 91 paket “marijuana” türü uyuşturucu ve bir ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA