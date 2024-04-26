Galatasaray karar değiştirdi

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Galatasaray karar değiştirdi
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da yönetimden Adana Demirspor maçı öncesi flaş karar.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçından önce, Galatasaray maç fazlasıyla puanını 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Sarı Kırmızılı takımda herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bir tek Zaha Adana Demirspor maçında kadroda yer almadı.

Daha önce prim vermeyeceğini açıklayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Sarı Kırmızılı yönetim özel bir galibiyet primi kararı aldı.

Yönetim, Adana Demirspor maçını kazanmaları halinde oyunculara ekstra prim verecek.

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet sonrası kadroda değişiklik yapmayı planlamıyor.

Barış Alper ve Ziyech ilk 11'de yer alacak, yedekler arasında ise Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi önemli isimler bulunacak.

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