Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu

Yerel seçimlerin ardından ilk defa TBMM’de 23 Nisan resepsiyonunda yüz yüze görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları 15 dakikalık görüşmenin ardından basına verdikleri demeçte yakın zamanda yine bir araya geleceklerini açıkladı.

Tüm gözler Özgür Özel’in Erdoğan ile hangi konularda görüşeceğini beklerken konuya dair net açıklama CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Emir, Özel’in masaya yatırmayı planladığı 3 konuyu açıkladı.

Masada ilk olarak halkın içerisinde bulunduğu temel sorunların gündeme getirilmesi yer alıyor. İkinci olarak ise anayasal düzendeki hak ihlalleri. Emir açıklamasında, “Anayasa’nın hiçe sayıldığı durumlar yaşandı. Aynı şekilde AYM kararlarına uyulmadığını da biliyoruz. Bazı konularda yargıda adım atılması gerekiyor.” İfadelerini kullanarak Özel’in bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

Son olarak ise Türkiye’nin uluslararası alanda diğer ülkeler ile yaşadığı sıkıntılar konuşulacak.

EMEKLİ MAAŞI VURGUSU

CHP’li Murat Emir, Özgür Özel'in Erdoğan’a en düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesini önerecek. Bununla beraber anayasa konusunda Gezi davasında TİP Milletvekili olan ve sonradan mecliste okunan açıklama ile Milletvekilliği düşürülen Can Atalay konusunda AYM kararının uygulanması da konuşulacak.

TAKSİM’DE 1 MAYIS KUTLAMALARI

AYM tarafından Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarının yasal olduğu belirtilse de İstanbul Valiliği bu sene de Taksim kutlamalarına izin vermemişti. Özgür Özel yapacağı görüşmede bu konunun da çözülmesi için görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletecek.