Renault Duster'ın ilk tanıtımı Türkiye'de yapıldı. Türkiye'den dünya yolları çıkacak

Kaynak: AA
Renault Duster'ın ilk tanıtımı Türkiye'de yapıldı. Türkiye'den dünya yolları çıkacak
Renault adı altında üretilen Renault Duster'in dünyada ilk tanıtım Türkiye'de yapıldı. Bursa'daki OYAK Renault fabrikasında üretilecek olan Renault Duster Türkiye'den dünya yollarına çıkacak

Dacia değil Renult Duster olarak üretilmeye başlanan aracın ilk tanıtımı Türkiye'de yapıldı. Yeni Renault Duster'in tanıtmaktan mutluluk duyduğunu Belirten MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Oyak'ın Renault Group birlikte 400 milyon euronun üzerinde yatırım yaptıklarını Renault Duster ile Türkiye'nin uluslarasında konumunu güçlendireceğini söyledi.

Yeni Renault Duster’ın tanıtımı, İstanbul Ümraniye'deki ormanlık alanda gerçekleştirildi. "Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster" mottosuyla lansman düzenlendi.

Renault Duster Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek. İhracat Bursa'dan gerçekleştirilecek.

MAİS Genel Müdürü Çağdaş,Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 3'ü SUV dört model Renault modeli üreteceklerini söyledi. Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 ile Türkiye’nin bir ihracat merkezi haline getirileceğini ifade eden Berk Çağdaş, Renault Duster'ı tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yeni Renault Duster’ın, Duster deneyimini yeni bir boyuta ulaştırdıklarını söyleyen Çağdaş, 400 milyon euroluk yatırımla yeni Renault Duster ile hem Renault'un hem de Türkiye'nin uluslararası konumda güçlendireceğini ifade etti. Yeni Duster'ın henüz fiyatının belli olmadığını belirten Çağdaş Temmuz'da fiyatlarının açıklanacağını belirtti.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek ise yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olmasından gurur duyduklarını belirtti. Yeni Renolut Duster 2024 yazında yollarda olacağı açıklandı.

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