İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na hava fişek atıldı

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalık konsolosluk binasına hava fişek attı. Kalabalık "Hamas'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.
28 Ekim 2023 Cumartesi
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalık konsolosluk binasına hava fişek attı. Kalabalık "Hamas'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalık konsolosluk binasına hava fişek attı. Kalabalık "Hamas'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.