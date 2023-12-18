İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji açıkladı

Yağmurlu ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da kar yağışının ne zaman geleceği merak konusu olmuştu. İstanbul'da kar ihtimali için tarih verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18-24 Aralık haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Rapora göre, İstanbul'a kar, pazar günü gelecek.

Meteoroloji'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

SULU KAR YAĞACAK

Raporda, pazartesi günü artacak olan sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla tekrardan düşeceği ve pazar günü İstanbul'da sulu kar yağması beklendiği ifade edildi. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabileceği belirtildi.