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  • AKP su havzalarını imara açarak betonlaştırdı. Bu fotoğrafa iyi bakın. Şimdi kader bunun neresinde Allah Aşkına? Yaradan

AKP su havzalarını imara açarak betonlaştırdı. Bu fotoğrafa iyi bakın. Şimdi kader bunun neresinde Allah Aşkına? Yaradanın ne suçu var?

Bu haberin fotoğrafına iyi bakın. AKP'nin su havzalarını imara açarak betonlaştırması faciaya davetiye çıkarıyor. Herkes aynı soruyu soruyor: Kader bunun neresinde Allah aşkına? Yaradanın ne suçu var?

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:56
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Su havzaları imara açılarak betonlaştırdı

AKP su havzalarını imara açarak betonlaştırdı. Bu fotoğrafa iyi bakın. Şimdi kader bunun neresinde Allah Aşkına? Yaradanın ne suçu var?
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AKP iktidarı döneminde ormanlar ve su havzaları imara açılarak betonlaştı. Bunun bir örneği de Eyüpsultan Göktürk’te Kemer Country Göleti akış yönü ve Darıtartla Deresi havzasına bir inşaat firması tarafından, “Doğadaki Lüks” sloganıyla inşa edilen lüks konutlar oldu. Uzmanlar Göktürk’te yapımına devam eden inşaatın bulunduğu alanın zemininde sıvılaşma riski bulunduğunu söyledi. 

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, böyle bir yerde konut inşa edilmesinin doğru olmadığını ve riskli olduğunu söyleyen TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreter Yardımcısı Göktuğ Yeni, “Orada zemin etütlerine bakıldığında sıvılaşma riskinin çok yüksek olduğunu çok net göreceklerdir. Bu alanda yapılaşmaya gidilmesi şehircilik açısından kabul edilemez. İnşaat firması burada gerekli mühendislik önlemlerini aldık diyebilirler. Bu riski kabul ettik anlamına geliyor. Orman içerisinde tahribat yaparak bu alanı açmışlar ve daha fazla genişleme riskini de gözetmek gerekiyor. Planlama esasları bağlamında bu konuyu kabul edemeyiz. Tamamen rant nedeniyle böyle riskli bir yerde yapılaşmaya gerek duyuldu.” ifadelerini kullandı.



‘YAĞMALAMADIKLARI YER YOK’
İnşaat için Eyüpsultan Belediyesi’nden ruhsat alındığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Filiz Gökçe, “Her türlü yasal izinleri var. Ancak su havzasına yapılmış. Bunların yağmalamadıkları hiçbir yer yok ki. Ormanlar da bu şekilde talan edildi. Deprem toplanma alanı da imara açıldı. İnşaat mühendisiyim. Normalde eğer teknik şartları sağladığınız zaman suyun içine de yapılır. Ancak toplumsal açıdan baktığınızda yanlış. Su havzaları bu şekilde imara açılırsa o su kaynağı başka yere gider. Su havzalarının kesinlikle imara açılmaması lazım.” diye konuştu.

BELEDİYE SAVUNDU
Eyüpsultan Belediyesi İSKİ ve DSİ’nin görüşleri doğrultusunda arazinin Kasım 2016’da jeolojik ve jeoteknik etüdünün yapıldığını belirtti.

Belediyeden “Söz konusu inşaata; 23.11.2016 onaylı Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına, 6.11.2022 tarih 18966 sayılı imar durum belgesine ve 21.10.2020 tarih E20200425127 sayılı İSKİ görüşüne göre 01.07.2021 tarihli 119597409 sayılı yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Söz konusu taşınmaz; imar planı, kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış olup bu doğrultuda inşai faaliyetini sürdürmektedir.” açıklaması yapıldı.
 

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