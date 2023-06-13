İstanbul'da korkutan salgın: İki çocuk öldü, hastanede özel bölüm açıldı

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada kızamık salgınında yaşanan vaka artışının endişe verici boyutlara ulaştığı belirtildi.

İstanbul Tabip Odası, konuyla ilgili düzenlediği toplantıda çocuk ölümlerinin yaşandığını aktardı. Acil servislere başvuran hasta sayısının arttığına dikkat çekilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde özel servis açıldığı kaydedildi.

İstanbul Tabip Odası adına açıklamayı okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ercan, “İstanbul’da kızamık hastalığında endişe verici bir artış olduğunu ve ne yazık ki kızamık salgını nedeniyle kaybedilen çocuklar olduğunu biliyoruz. Kızamık, tarihi çok eskilere dayanan ve milyonlarca insanın hayatına ve ondan daha fazlasının sakat kalmasına yol açan, bulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır. Ancak yaklaşık yarım asırdır uygulanan aşısıyla günümüzde önlenebilir bir hastalık olan kızamıktan çocuklarımızı kaybetmeye tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Ercan, Nisan 2022 – Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa’daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan’dan sonra 457 olgu ile Türkiye’nin geldiğine işaret ederek, “Bu sayının 343’ü de 2023’ün ocak ve şubat aylarına aittir. Sahada çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerden mart ayından itibaren yeni olguların olduğunu biliyoruz ancak Sağlık Bakanlığı’nın verilerin paylaşımında Covid-19 pandemisindeki şeffaf olmayan tutumunu devam ettirmesi sebebiyle rakamlara ulaşamıyoruz. Oysaki epidemiyoloji biliminin genel kurallarına göre, salgınlarda kamu otoritesi güven inşa etmeli, erken duyurmalı ve şeffaf olmalıdır” diye konuştu.

KIZAMIK VİRÜSÜNÜN DURDURULABİLMESİ İÇİN AŞI GEREKİYOR

Kızamık virüsünün dolaşımının durdurulabilmesi toplumun yüzde 92-95’inin kızamık aşısıyla aşılanmış olması gerektiğinin altını çizen Ercan, Sağlık Bakanlığı’nın DSÖ ile paylaştığı 2021 verilerinde İstanbul dâhil olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde bu orana ulaşılamadığını söyledi.

Ercan, salgını etkileyen faktörler arasında, aşı reddi ve aşı kararsızlığı, göç olgusu, aşı takviminde yapılan plansız değişiklik, bilhassa doğu ve güneydoğu illerinde yaşayan nüfusun aşıya ulaşmada yaşadığı güçlük ve herhangi bir aile hekimine kaydı olmayan, kayıt altına alınmamış nüfus olduğunu söyledi.

BİR BEBEK ÖLDÜ

Saffet ayrıca ocak ayında da kızamık salgınına dikkat çekmeye çalıştıklarını, Bahçelievler’de bir bebeğin hayatını kaybettiğini bildiklerini vurgulayarak, “Şimdi mayıs ayında da Çin’den gelen Uygur Türk’ü bir bebeğin kaybedildiği bilgisini aldık” diye konuştu.

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’NE SERVİS AÇILDI

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Özden Güngör ise salgını Covid-19 döneminde olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle öğrenebildiklerini vurgulayarak, “Net vaka sayısını bilemiyoruz. Sağlık çalışanlarından aldığımız bilgilere göre her gün hastanelerin acil servislerine başvuru sayısı oldukça yüksek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne ayrıca servis açıldığını öğrendik. Genelde çocuk ve aşısız hastaların olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Bağışıklık sisteminin baskılandığı bireyler risk altında. Ayrıca gebelerimizi de korumamız gerekiyor. Vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyoruz. Okullar kapanacağı için vaka sayıları azalabilir ama eylül ayında tekrar yükselişe geçecektir. Bu zamana kadar önlem almak istiyoruz” dedi.