İstanbul'da McDonalds şubesine fareli saldırı: "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin"

İsrail protestoları devam ederken bir kişi Merter'de bulunan McDonalds şubesine bir kutu fare attı ve "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin" diye bağırarak uzaklaştı