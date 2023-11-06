İstanbul'da McDonalds şubesine fareli saldırı: "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin"

İsrail protestoları devam ederken bir kişi Merter'de bulunan McDonalds şubesine bir kutu fare attı ve "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin" diye bağırarak uzaklaştı
06 Kasım 2023 Pazartesi
İsrail protestoları devam ederken bir kişi Merter'de bulunan McDonalds şubesine bir kutu fare attı ve "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin" diye bağırarak uzaklaştı
İsrail protestoları devam ederken bir kişi Merter'de bulunan McDonalds şubesine bir kutu fare attı ve "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin" diye bağırarak uzaklaştı