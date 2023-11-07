Sultanahmet'teki McDonalds'ta İsrail protestosu. Yemek yiyen müşterilere bu sözlerle tepki gösterdiler

İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir McDonald's şubesine giden bir grup, yemek yiyen müşterilere "Bu tür mekanlarına kasasına giren para bebeklere kurşun olarak dönüyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Sultanahmet'teki McDonalds'ta İsrail protestosu. Yemek yiyen müşterilere bu sözlerle tepki gösterdiler

Türkiye'de İsrail-Filistin arasında süren savaşta İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor. Dün McDonalds'ın Merter şubesinde yaşanan protesto, bu kez Sultanahmet'teki şubede yaşandı.

"Fatihsondakika" adlı hesabın paylaştığı görüntülerde bir grup şahsın, İstanbul Sultanahmet'te bulunan McDonald's şubesine girerek yemek yiyen müşterilere tepki gösterdiği görüldü.

O görüntülerde grubun, "Bu tür mekanlarına kasasına giren para bebeklere kurşun olarak dönüyor" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'deki yolculuklarının İstanbul'daki ilk McDonald's restoranıyla 1986'da başladığı ve o zamandan beri halkın kültürüyle iç içe oldukları anlatılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Bugün Türkiye'de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşlarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald's Türkiye'nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald's deneyimini sunmaya adadık. McDonald's Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.”

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