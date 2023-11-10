İstanbul’da motosikletli infaz. 1 ölü 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da motosikletli infaz. 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Olay Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde 4 Kasım'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletli iki kişi, yol kenarında duran 3 kişiye silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, saldırıda M.E.B.(16) hafif, Mehmet K.(26) ise ağır şekilde yaralandı.

Polisler, motosikletli saldırganların peşine düştü.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda motosikletin arka tarafında oturarak ateş ettiği belirlenen Hamza K. (19) gözaltına alındı.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hamza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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