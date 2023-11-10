Bikiniyle boş mezara girdi. 'Boş mezar bulsa girecek' deyimi gerçek oldu

Olur mu? Oluyormuş demek ki...Hani "Boş mezar bulsa" girecek sözünü bilmeyen yoktur...İşte bu söz Büyükçekmece'de gerçek oldu. Yol kenarına teşhir için konulan bir boş mezarın içine kadının biri bikini ile girdi. Reklam mı yoksa gerçek mi bilinmez ama İHA'nın aktardığı habere göre yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldığı iddia edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.